“金満球団”と揶揄されがちな福岡ソフトバンクホークス。だが、チームを支えているのは周東佑京や中村晃、野村勇などの生え抜きの選手だ。彼らには共通して、シンプルで再現性の高い思考法があるという。メンタルコーチとして選手を見てきた筆者が、その実践的な考え方を解説する。※本稿は、伴 元裕『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。「行動」に集中できているといい