韓国メディアが、日本代表と韓国代表の対照的な現状を伝えた。韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でチェコ代表と対戦。先制を許しながらも２−１の逆転勝利を収め、白星発進に成功した。韓国メディア『fourfourtwo』は、母国代表が北中米ワールドカップ初戦を勝利で終え、そのうえで「韓国と日本の雰囲気は180度正反対だ」と報道。「韓国は２−１の勝利を祝う…日本はすでに悲しみに暮れて