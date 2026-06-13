当事者からすれば、全く笑えない冗談だ。出場国が48に増えた史上最大のワールドカップ（W杯）がついに開幕。北中米で世界の強豪が鎬を削っているが、そこにイタリアの姿はない。2006年大会を制したアッズーリは、直近３大会連続で予選敗退。またしてもW杯出場を逃した。イタリアの大手紙『Corriere dello Sport』によれば、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長がこの状況を受け、ブラジルメディアで