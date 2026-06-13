【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞した。 ■HANA CHIKA コメント 皆さんこんばんは、HANAです。まずは本当にありがとうございます。 プロデューサーのちゃんみなさん、B-RAVEの皆さん、ソニーミュージックの皆さん、メンバーの家族、そしてHONEYs、今まで支えてきてくださったすべての人たちに、