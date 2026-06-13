【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、6月13日にINIオフィシャルYouTubeにて、グループ結成5周年記念の生配信「INI 5TH ANNIVERSARY LIVE」を実施し、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることを発表した。 ■「MINIの皆さんいつもありがとう、大好きです」（木村柾哉） 6月13日は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のファイナルから5周年に