【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サカナクション「怪獣」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ロック楽曲賞を受賞した。 ■サカナクション 山口一郎 コメント 僕たち、わたしたち、サカナクションです。素晴らしい賞を本当にありがとうございます。 僕たちは、結成19年目でございます。北海道からやってきた者です。いろんな日本のロックバンドから影響を受け、素晴らしいミュージシャンたちと一緒に、フ