中国の首都北京市の交差点19カ所に人工知能（AI）搭載の信号機が設置された、と国営中央テレビ局（CCTV）が伝えた。渋滞緩和が狙いで、システム導入後、車両の速度が約21％高まり、渋滞指数は約19％下がった。CCTVによると、北京市はスマート都市インフラとスマートコネクテッドカーの協同発展都市である「双智都市（デュアルスマートシティー）」の中国初の試行地。市当局は現在、「双智」都市4．0段階の建設を踏み込んで推進して