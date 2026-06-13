男子日本代表は13日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでホームの中国にセットカウント3-1で勝利した。先発出場したアウトサイドヒッターの石川祐希が『U-NEXT』のインタビューで試合を振り返った。 開幕3連勝をかけて予選ラウンド第1週開催国の中国と対戦した日本。初戦のウクライナ代表戦で発生したコンディション不良で前日のポーランド代表戦を欠場していた