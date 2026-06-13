アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式に出席した。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲは今回「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞」を受賞した。メンバーの真中まなは「今回、このような素敵なステージに立たさせていただけること、そしてこのような賞をいただけたことは、日々