元ＴＢＳアナウンサーの国山ハセン氏が１３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「街録ｃｈ〜あなたの人生、教えてください〜」に出演した。ハセン氏は入社２年目で、和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳの看板番組「アッコにおまかせ！」に抜擢。長寿番組だっただけに、放送前からさまざまな準備が求められた。番組は日曜日のお昼に放送だったが、前日の土曜日の夜８時に峰竜太とスタッフの打ち合わせがあったという。ハセン氏