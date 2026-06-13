シンガー・ソングライターの藤井風が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」に参加。主要６部門の一つである「最優秀アルバム賞」に藤井の「Ｐｒｅｍａ」が選ばれた。受賞した藤井は「このアルバムに関わってくれたすべての皆さまの中にいる神様に感謝。そしてこのアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝します」とあいさつ。「この