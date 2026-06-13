「帰って観たいな〜。もう観たくなっちゃう」元日向坂46でタレントの松田好花が、フジテレビ系ドラマ『古畑任三郎』の魅力を熱弁した――。松田好花○「毎話、毎話、とてつもなく豪華な方が出て」1994年にスタートし、大ヒットした田村正和さん主演の『古畑任三郎』シリーズ。今月1日より、Netflixで配信され、大きな話題になっている。松田は、9日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28