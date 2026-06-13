マネージャーがX更新バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが13日、Xを更新。前日の12日に公開した超レアショットの佐藤の感想を公開している。13日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、10秒の動画を公開した。「実際に本人がスカート姿の自分を褒めている映像がこちらです」とつづられた投稿。「うわぁ〜。スカートいい」などと話し、笑みを浮か