部屋の片隅に佇む2匹の猫さん。飼い主さんがそれぞれの名前を呼んでみると、しっかりと『自分の名前』を認識していて…？ 猫さんたちの可愛さと賢さが反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で56万回再生を突破。「これは可愛すぎる」「天才な猫ちゃん」「2匹とも賢くて驚きました」といったコメントが寄せられています。 【動画：同じ場所にいる2匹の猫→『それぞれの名前』を呼んでみた結果…賢すぎる『完璧なリアクション』】