平均寿命がやや短い傾向にある猫種5選 猫の平均寿命は14～16歳前後といわれていますが、ここで紹介する猫たちは、それよりも少し短命だとされています。その理由は遺伝性の病気や体格によるものなど猫種によってさまざまです。それでは、注意するべき病について見ていきましょう。 1.スコティッシュフォールド 折れ曲がった小さな耳と丸い顔が特徴のスコティッシュフォールド。愛らし