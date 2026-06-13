小さな体で寄り添い合う子猫たちの可愛い姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は34万回を超え「自分達で寝られるようになったのは凄いこと」「一緒に埋もれて寝たい！」「すべてが可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：ママとは『別々に寝るようになった』子猫たち→『朝』になると……ほっこりする光景】 少しずつ成長中！ Instagramアカウント「にぼしプロジェクト (Cat three by niboshi proje