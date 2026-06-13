サッカー・Jリーグは13日、2026/27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、16日の対戦カード発表に先立ち、各クラブのホーム開幕カードを発表した。Jリーグの特別大会「J1百年構想リーグ」を制したヴィッセル神戸は、第1節（8月7、8、9日のいずれか）にアウェイでアビスパ福岡と対戦。ホーム開幕戦となる第2節（8/14、15、16のいずれか）ではFC東京を迎え撃つことが決まった。シーズン移行に伴い、2月から6月上旬まで行われ