たけし軍団の芸人・つまみ枝豆(68)が11日、自身のインスタグラムを更新し、妻でタレントの江口ともみ(58)と結婚30周年を迎えたことを報告した。 【写真】30年前の美女と強面！江口の美しさが際立つウエディング2ショット 枝豆は「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告。「毎年思うし、口に出しても言うけど本当にあっという間の30年」と結婚生活を振り