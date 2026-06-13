「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ−Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が１３日、東京・池袋の「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」で２度目の単独ライブを行い、夏に「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ−とぅるりぷ−３ｒｄワンマンＬＩＶＥ〜ＫｉｓｓＫｉｓｓＫｉｓｓ〜東名阪ツアー」を開催すると発表した。３月１４日に活動を開始した「ＳＴＰＲ」６組目のグループ。２８日にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴ