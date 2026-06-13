第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。７月５日に横浜スタジアムで開会式のみを行い、７日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に横浜スタジアムで行われる。県内３２連勝中かつ５季連続Ｖの横浜が本命。投手陣は今秋ドラフト候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希を擁し、打線も主将の小野舜友内野手や池田聖摩内野手（いずれ