◆卓球◆ＷＴＴコンテンダー・ザグレブ第３日（１３日、クロアチア）女子シングルス準々決勝で、世界ランク３位の張本美和（木下グループ）が同２１位のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）に３―０で下し、４強入り。前週優勝の同１０位・大藤沙月（ミキハウス）は同３７位・平野美宇（木下グループ）を３―０で退けた。１２日の２回戦で早田ひな（日本生命）を破った同２８位・横井咲桜（ミキハウス）は、準々決勝では同