◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。大会は全７試合が行われ、Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａが優勝した。Ｗ杯北中米大会も開幕する中、ＭＦＵＧ国立には６万１５