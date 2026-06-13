アニメ『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が7月4日よりTOKYO MX、BS11などで放送されることが決定した。メインビジュアル＆主題歌＆番宣CM2種が解禁となり、OPはNOMELON NOLEMON「ユラリユレル」、EDアーティストはAooo「DAYS！」に決まった【動画】公開された夏アニメ『グロウアップショウ』OP＆ED映像■イントロダクション昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、サーカスが娯楽の中心として、