【FIFAワールドカップ2026】アメリカ代表 4−1 パラグアイ代表（日本時間6月13日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】アメリカ10番の「急加速ドリブル」（実際の様子）アメリカ代表の10番が一瞬で相手の守備を切り裂いたプレーが話題を集めている。MFクリスティアン・プリシックの驚愕のスキルに、ファンも「別格だわ」と驚きを隠せない様子だ。日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026グループD第1節で共催国のアメリカ代表