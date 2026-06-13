本日6月13日に開催中の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の「Grand Ceremony」において、Mrs. GREEN APPLEが第2部の開幕を飾るパフォーマンスアーティストとして出演することが急遽発表された。 （関連：【写真あり】Mrs. GREEN APPLE、華やかな和装姿で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットにサプライズ登場！） 今年の「Grand Ceremony」でパフォーマンスを披露するアーティストのライン