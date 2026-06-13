音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。「最優秀ロック楽曲賞」には、ロックバンド「サカナクション」の「怪獣」が輝いた。プレゼンターの戸田恵梨香からルビー（トロフィー）を手渡されると、ボーカル・山口一郎は「僕たち北海道