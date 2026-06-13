◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ３位４位決定戦Ｊ１ＥＡＳＴ２（ＰＫ４―３）２Ｊ１ＷＥＳＴ（１３日、ＭＵＦＧ国立）１７年ぶりに復活したオールスターが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ２・Ｊ３東Ｂの元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は史上最多１０度目の出場。槙野智章監督（３９）との共演など、会場に集まった６万１５８人のサポーターを沸かせた。全６０クラブの選手が集まった大会は全７試合が行われ