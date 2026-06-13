布袋寅泰が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」に出席し、「最優秀ニュー・アーティスト賞」のプレゼンターを務めた。受賞者発表前のスピーチで布袋は「４５年前僕も新人アーティストでした。この賞にノミネートされた皆さん、無限の可能性を持っています。僕は『ＢＯＯＷＹ』としてデビューした頃