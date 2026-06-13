◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ３位４位決定戦Ｊ１ＥＡＳＴ２（ＰＫ４―３）２Ｊ１ＷＥＳＴ（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。３位４位決定戦（２０分間）はＪ１ＥＡＳＴがＪ１ＷＥＳＴに２―２で追いついて突入したＰＫ戦を４―３で制した。Ｊ１ＥＡＳＴの元日本代表ＧＫ西川周作は０―１の１２分に途中出場した。直後のＰＫでいきなり