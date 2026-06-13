故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手（２０）が１３日、ジャイアンツ球場でフリー打撃に参加。山崎伊織の速球を捉えて２本の柵越えを放った。４セット計２１球で安打性３本。キレのある球に差し込まれる場面もあったが、芯で仕留めた打球は左中間へ２度、大きな放物線を描いた。スライダー、フォーク、カットボールなどの変化球も肌で感じた。現在は下半身のコンディション不良で戦列を離れている２４年のドラ１。内容の詰ま