神奈川・横浜市で開催されているハンバーガーの祭典に、映画「名探偵コナン」に登場した白バイが展示されています。13日、横浜・みなとみらいで開催中のグルメバーガーの祭典「バガチャン」の会場で、多くの人が記念撮影していたのは、警察の“白バイ”。これは、劇場版「名探偵コナン」の最新作に登場した神奈川県警の白バイ部隊「ホワイトエンジェルス」で実際に使われているバイクです。今回の映画の舞台が神奈川県ということも