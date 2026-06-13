ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ１清水エスパルスの吉田孝行監督が率いたＪ１ＷＥＳＴは６チーム中４位に終わった。初戦の準決勝で勝ち上がってきたＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂに０―１で敗れ、３、４位決定戦に回った。続くＪ１ＥＡＳＴとの戦いは、２点を先行しながら追いつかれ、ＰＫ戦に突入。サドンデス方式で行われた勝負では、Ｃ大阪のＦＷ香川真司のパネンカが失敗して敗戦が決