「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）巨人が投手戦を制して連敗は「２」でストップ。首位を守った。リチャードが今季初打席で１号を放ち、主役を独り占めにした。初回に２死二塁でダルベックが左中間への適時二塁打を放って先制に成功するも、直後に先発・ウィットリーが同点打を許した。それでも二回だ。１死から今季初先発となったリチャードが、今季初打席で低めの直球を左翼席に運ぶ１号ソロで勝ち越しに成功し