◆ファーム・リーグ巨人５―７ハヤテ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）中地区首位の巨人２軍は連勝ストップ。３７勝２５敗１分で貯金１２となった。７回から２番手で登板した北浦竜次投手（２６）は１回１４球で１奪三振０封。先頭打者に内野安打を許したが、後続をピシャリと抑えて６試合連続無失点とした。日本ハムから新加入した１８４センチ、１０３キロの大型左腕。オープン戦７試合で防御率０・００のアピー