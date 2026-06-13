1969年のニューヨーク。現代美術家・横尾忠則氏は、画家ジャスパー・ジョーンズの紹介でジョン・レノンとオノ・ヨーコに出会った。翌日には自宅に招かれ、日本の話で盛り上がる横尾氏とヨーコ氏、その横で落ち着かない様子を見せていたジョン・レノン。世界的スターの意外な素顔と、オノ・ヨーコとの半世紀以上続く友情の記憶を綴る。※本稿は、現代美術家の横尾忠則『運命まかせ』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。ニュ