2回巨人1死、リチャードが左越えに本塁打を放つ＝ベルーナドーム巨人が逃げ切った。1―1の二回に今季初出場のリチャードの1号ソロで勝ち越した。先発のウィットリーが6回1失点で2勝目を挙げ、マルティネスが19セーブ目。西武の隅田は13奪三振で2失点完投したが、援護がなく3敗目。