東京電力は、福島第1原発の警報作動で処理水の海洋放出が自動停止したのは、海水を移送するポンプの水量低下が原因と発表した。発電所内の送電線が何らかの理由で瞬間的に停止したのと同時に水量が減り、緊急遮断弁が閉じた。