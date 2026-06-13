「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）西武が競り負け、連勝が６で止まった。先発の隅田は６安打２失点完投も援護がなく、３敗目（５勝）を喫した。初回にダルベックの適時二塁打で１点を先制されると、二回にはリチャードに左越えソロを被弾した。その後は相手に得点を与えなかった。打線は０−１の一回に古賀悠の中前タイムリーで同点。その後は巨人先発のウィットリーを攻略できず、七回は２番手の田中瑛から１