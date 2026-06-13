6月13日、函館競馬場で行われたG3・函館スプリントステークス（芝1200m）は、北村友一騎乗の6番人気、ピューロマジックが重賞4勝目をマーク。軽快なスピードから見事に押し切った。なお、クラスペディアは放馬により競走除外となっている。【写真】ピューロマジックが重賞4勝目…函館SS函館SS、勝利ジョッキーコメント1着ピューロマジック北村友一騎手「馬が落ち着くこと、リラックスできることを1番に心がけていました。元々