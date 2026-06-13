【モデルプレス＝2026/06/13】インフルエンサー・一生友子のひなことユナが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】美女クリエイター2人、ミニ丈セーラー服で美脚披露◆一生友子「学生ランウェイ」で新曲初披露同ステージはデビュー曲「うちらがいい」で幕開け。「みなさん盛り上がれますか？」というユナの掛け声で、会