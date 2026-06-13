川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。11R準決勝戦は1角で数車が接触するシーン。隙を突いてインに潜り込んだ中村雅人（45＝川口）が2周目で先頭に立って押し切り、堂々の優出だ。「試走の手応えが良かった。スタートにはびっくり。どうしようと思ったが内に行ってうまくいった」。さすがの瞬時の判断だった。