3年目という勝負の夏へ向けて熱く燃え上がるアイドルグループ「限りなく白く」。メンバーの山田一十（やまだ・いと）が語ったのは、幼少期の孤独な原点から、まぶしすぎるグループのカラーに馴染めず活動を諦めそうになった昨冬の葛藤、そして、走る覚悟をつなぎ止めてくれた恩人たちとの絆の物語…。不器用な表現者がたどってきた激動の歩みをそっと振り返る。（「推し面」取材班）ステージへの憧れの原点は、塞ぎ込んでいた