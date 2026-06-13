プロ野球セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。首位西武が巨人に敗れ3位に後退、2位のソフトバンクと3位の日本ハムは勝利したためソフトバンクが首位、日本ハムが2位に浮上しました。首位から3位まで1ゲーム差となっており、ソフトバンクがあと1試合、日本ハムと西武は雨天中止があったため残り2試合となっています。DeNAはロッテに大勝で連敗を6でストップ、楽天が広島に敗れたため楽天が最下位転落となりました。＜6月13日