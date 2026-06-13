◇交流戦巨人2―1西武（2026年6月13日ベルーナD）巨人が13日、西武とのリーグ首位対決を制した。ケガで出遅れていたリチャード内野手（26）が放った今季1号アーチが決勝点となった。1-1で迎えた2回1死。「7番・一塁」で今季初出場を果たしたリチャードが、今季初打席で大仕事だ。隅田の低め148キロ直球を捉えると、打球はライナー気味の弾道で左翼席に飛び込んだ。ベース一周後は自然と笑みがこぼれ、力強くナインとタッ