プラダ ビューティから、香りとスキンケアを同時に楽しめる新作「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」が登場します。2026年7月3日（金）より全国発売される本アイテムは、ブランドを象徴するフレグランス「プラダ パラドックス」の魅力を指先から楽しめる新しい美容習慣を提案。洗練された香りと贅沢なケアで、毎日の手元をより美しく彩ってくれます♡ パラドックスの香りを手元で楽しむ