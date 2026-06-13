女優の本仮屋ユイカ（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が第3子を出産したことを報告した。「妹のリイナが第三子を無事出産しました」と書き出し、姪（めい）を抱っこするショットを公開した。「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気」とつづり、「自宅出産なので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを家族みんなで囲んでいて、感じ