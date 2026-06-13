「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊリーグのオールスターが１７年ぶりに復活し、元日本代表ＭＦ香川真司（３７）＝Ｃ大阪＝はＪ１西として出場した。北中米Ｗ杯が開幕し、１４日（日本時間１５日）には日本代表の初戦となるオランダ戦を控えているが、香川は「ここからは日本代表が日本を背負って戦ってくれるので、同じサッカー人として心から応援している」と期待を込めた。ただ、日本時間