17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。3位決定戦は、共に準決勝で敗れた東西のJ1組の対戦となった。FW佐藤龍之介（19＝FC東京）はJ1東の一員として先発フル出場。試合終了間際に貴重な同点弾を挙げ、チームのPK戦勝利に貢献した。1点を追う試合終了間際、中盤のパス交換からドリブルで運び、鮮やかな右足一閃（いっせん）で起死回生の同点ゴールを決めた。その後、サドンデス方式のPK戦で4人