◇交流戦ソフトバンク8―1ヤクルト（2026年6月13日みずほペイペイD）ソフトバンクがヤクルトに8―1で快勝。交流戦を14勝3敗として首位に立った。14日にも通算10度目の交流戦優勝が決まる。2回に1点を先制されたが、3回に近藤の2ランで逆転。6回には野村のソロなどで3点を加えて相手先発の山野を攻略し、突き放した。投げては先発の前田悠が7回1失点と好投して4勝目を挙げた。14日にソフトバンクがヤクルトに勝った場