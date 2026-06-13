「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）男子１００メートル決勝が行われた。多田修平（２９）＝住友電工＝は、１０秒１７（追い風０・１メートル）で５年ぶり２度目の優勝。既に名古屋・愛知アジア大会の参加標準記録は突破しており、代表に内定した。「最低限の優勝というところを達成できたのですごくうれしい」と喜んだ。２１年東京五輪代表。同五輪を終えた後は、けがもあり、結果にも満足できなかった。